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Gündem
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Ankara'da silahlı kavga! İfadesinde itiraf etti

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Ankara'da silahlı kavga! İfadesinde itiraf etti
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Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Abdülkadir Ö., verdiği ifadede karşı tarafı korkutmak için belindeki ruhsatsız silahla havaya ateş açtığını itiraf etti.

Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şükrü Can Kayadibi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Başak Mahallesi 1706'ncı Sokak'ta silah sesleri üzerine bölgeye gitti. Olay yerinde bir grup gencin kavga ettiğini gören polis ekipleri, Abdülkadir Ö., Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Abdülkadir Ö., verdiği ifadede karşı tarafı korkutmak için belindeki ruhsatsız silahla havaya ateş açtığını itiraf etti. Abdülkadir Ö.'ye ait otomobilde yapılan aramada bulunan ruhsatsız silah ve fişeklere el konuldu.

Abdulkadir Ö. ile olaya karışan Pınar Y., Murat Ç. ve Gülsüm A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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