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Ankara'da Sıla, 4 ayda kabusu yaşadı

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#Ankara#Şiddet#Polis
Ankarada Sıla, 4 ayda kabusu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:58

Ankara'da 19 yaşında evlenen Sıla Koçak'ın hayatı 4 ayda kabusa döndü. Defalarca şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine dönen Sıla Koçak, konuşma bahanesiyle eşinin çağırdığı evde 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Evde tedavisi devam eden Sıla Koçak, eşi Yusuf Gürkan Koçak'ın (19) kendisini pencereden attığını ileri sürdü. Tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise, eşinin pencereden kendisi atladığını iddia etti.

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Sıla Koçak, ağustos ayında Yusuf Gürkan Koçak ile evlendi. Sıla Koçak, evliliğinin hemen ardından eşinden şiddet görmeye başladı. Bunun üzerine eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine döndü. Sıla Koçak, 9 Aralık'ta eşinin konuşma bahanesiyle çağırması üzerine tekrar eve gitti. Sıla Koçak, yaşanan tartışmanın ardından 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sıla'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Sıla'nın evde tedavisi sürüyor. Şu anda yürüyemeyen Sıla Koçak, eşinin kendisini pencereden attığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise polisteki ifadesinde, dışarıya çıkmaması için eşini eve kilitlediğini, ardından eşinin pencereden atladığını iddia etti.

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'HAYATIMI ZİNDAN ETTİ'

Sıla Koçak, eşinin uyuşturucu kullandığını, defalarca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben evdeyken yattığım yerde yatağımı yaktı. Daha önce de beni camdan sarkıttı. Ben alt katın balkonundan içeriye girdim. En son olayda beni çağırdı, 'dövmeyeceğim' diye yemin etti. İnandım, gittim.

Ankarada Sıla, 4 ayda kabusu yaşadı

Tartışmaya başladık. Beni cama çıkardı. Düştüğümde yanında arkadaşı vardı. Beni yatağa hapsetti, ayaklarıma platin takıldı, omuriliğim, kalçam, çenem kırık. Ayağa kalkamıyorum, ağzımda diş kalmadı. Sürekli şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Can güvenliğimiz yok. Eski güzelliğimden eser kalmadı. Beni bu hale getirdi.

Yataktan kalkıp kalkamayacağım belli değil. Ölmek istemiyorum. Daha 19 yaşındayım, hayatımın baharındayım. Benim canım yandı başkalarının canı yansın istemiyorum. Ben 'her an bu defa beni öldürecek mi' korkusuyla burada yatıyorum. Ben hayallerimi yaşamak için evlendim; fakat bana hayatımı zindan etti. 4 ayı bana cehennem etti" dedi.

Anne Gülsenem Doğan ise kızının hayatının karardığını belirterek, "Benim kızıma kıydı, ona da kıysınlar. Kızım ayağa bile kalkamıyor. Cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

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#Ankara#Şiddet#Polis

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