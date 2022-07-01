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Ankara'da Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren, Ã¶zellikle KeÃ§iÃ¶ren, Pursaklar, Kalecik gibi kuzey ilÃ§elerde kuvvetli yaÄŸmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar, yÃ¼kselen sularla gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. BazÄ± iÅŸ yeri ve evleri de su bastÄ±. Ã‡ok sayÄ±da sÃ¼rÃ¼cÃ¼, su birikintilerinden geÃ§erken yolda kaldÄ±. YarÄ±m metreyi aÅŸan su birikintisi nedeniyle bazÄ± araÃ§larÄ±n iÃ§i suyla doldu.Â

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ankara'da aniden baÅŸlayan ve 20 dakikada yaÅŸanan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ sonucunda Belediyemize gelen tÃ¼m ihbarlara derhal mÃ¼dahale edildi. 1297 araÃ§ ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olumsuzluklarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ±nÄ± rica ederiz" denildi.

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METEOROLOJÄ° VE AFAD'DAN UYARI

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, kuzey ve iÃ§ kesimlerin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, KÃ¼tahya ve Afyonkarahisar Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.



YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã‡ankÄ±rÄ± Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n kuzey, Giresun, Trabzon ve Rizeâ€™nin iÃ§ kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.



Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, iÃ§ kesimlerde mevsim normalleri altÄ±nda, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.



RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu kesimlerde batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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AFAD'dan 12 il iÃ§in yapÄ±lan uyarÄ±da ise, "BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Ankara, Ã‡ankÄ±rÄ±, KÄ±rÄ±kkale, Konya, Aksaray, NiÄŸde, KÄ±rÅŸehir ve Kayseri Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n ve Mersin'in kuzeyi, Boluâ€™nun ve Sivas'Ä±n gÃ¼ney kesimlerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan gelen aÃ§Ä±klamada BaÅŸkent'in AyaÅŸ, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklenildiÄŸi belirtildi.