Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da siber suçlar operasyonu: 308 yasa dışı siteye erişim engeli

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Jandarma#Siber Suçlar
Ankarada siber suçlar operasyonu: 308 yasa dışı siteye erişim engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 14:48

Ankara'da, jandarmanın sanal devriyesi ile 258 yasa dışı bahis sitesi, 49 müstehcen içerik yayınlanan internet sitesi ve dolandırıcılık için kullanılan 1 internet sitesine erişim engeli getirildi. Faili meçhul 3 siber suç aydınlatılırken 7 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı'nca, suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerine devam edildi. 17- 24 Mart 2023 tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 1451 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 258 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 49 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 internet sitesi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı.

Ayrıca; 17-24 Mart 2023 arasında meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışması kapsamında; Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde faili meçhul 3 nitelikli dolandırıcılık suçu aydınlatıldı. 7 kişi gözaltına alınırken; haklarında adli işlemlere başlandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Jandarma#Siber Suçlar

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür