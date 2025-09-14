×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Otobüs#Yangın
Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 17:53

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat’e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Otobüs#Yangın

BAKMADAN GEÇME!