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DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Ankara'da sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı

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Ankara'da sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
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Ankara'da sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçiören ilçesi,  Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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