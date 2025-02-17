Son dakika: Ankara’da Metal-İş Sendikası'nda saldırı! Şube başkanı Deniz Ilgan, sekreteri öldürdü

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Olay, saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ilgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Deniz Ilgan, Erdinç Koç

Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü.

Hayatını kaybeden şube sekreteri Erdinç Koç'un teyzesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.