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Ankara'da sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

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#Ankara'da Sel#Ankara Valisi Şahin#Sel Felaketi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 19:58

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valisi Vasip Şahin, “Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.” dedi.

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 Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ankarada sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNA ÇATILARI UÇTU

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankarada sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

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Ankarada sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

ANKARA VALİSİ: CİDDİ BİR KRİZ OLMADAN ATLATACAĞIZ

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuya ilişkin şunları söyledi: “Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.”

Ankarada sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

Ankarada sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

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#Ankara'da Sel#Ankara Valisi Şahin#Sel Felaketi

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