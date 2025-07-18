Ankara'da sağanak caddeleri nehre çevirdi... Caddeler su altında kaldı, arabalar sürüklendi

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Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNA ÇATILARI UÇTU

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

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ANKARA VALİSİ: CİDDİ BİR KRİZ OLMADAN ATLATACAĞIZ

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuya ilişkin şunları söyledi: “Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.”