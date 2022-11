Ankara'da şehit öğretmenler için hatıra ormanı ve anıt

Haberin Devamı

Keçiören ilçesinde 344 dönümlük arazide yaptırılan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

Törende konuşan Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın her yerinde öğretmenlik ve öğretmenler kıymetlidir; ama bizim öğretmenlerimiz yeri gelmiş maarif davasında canını vermiş, yeri gelmiş istiklal mücadelesine öncülük etmiştir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Öğretmen Hatıra Ormanı ve bu ormanın en güzide köşesinde yer alan Öğretmenler Şehitliği, öğretmenlerimize gönlümüzde ayırdığımız yerin sadece bir sembolü olacaktır. Burada kök salan, yeşeren, büyüyen her bir fidan öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller gibi köklenip sonsuzluğa uzanacaktır. Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren şehit verdiğimiz 191 öğretmenimizin hatırasını daima kalplerimizde yaşatacağız. Ülkemizin neresinde olursa olsun, her bir öğretmenimizin görevini huzur-u kalp ile yapması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.

Terörle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Oktay, "Öğretmenlerimizi, masumları canice hayattan koparan tüm hain terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Sınırlarımızın içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz terör operasyonlarıyla şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmıyoruz. Hatay’dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin 't'sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bu gafiller hangi maske altında karşımıza çıkarsa çıksın havadan, karadan ezip geçmeyi biliriz. Eli öpülesi öğretmenlerimizden aldığımız ders, daima inanç ve azimle çalışarak asla vazgeçmemektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER: 80 BİN FİDAN OLACAK

Bakan Özer ise eğitim camiasının kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak, "19 milyon 150 bin öğrencimiz ve 1,2 milyon öğretmenimizle el ele vererek, nasıl öğretmenlerimiz cumhuriyetin birinci yüzyılında bugünlere gelmemizde gece gündüz demeden, fedakarlıkla katkı vermişlerse, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Türkiye Yüzyılı için de yine eğitim camiamız kenetlenerek gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirecektir" dedi.

Bakan Özer, hatıra ormanında 80 bin fidanın olacağını söyleyerek, "1 yıldan beri böyle bir hatıra ormanını yapmak için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza özel teşekkür ediyoruz. Çünkü 344 dönümlük bu önemli araziyi öğretmenlerimiz için tahsis ettiler. 80 bin fidan burada inşallah yeşerecek. Öğretmenlerimizin, buluşma, tazelenme ve kutlu yürüyüşlerine devam etmek için memleketlerine döndükleri bir buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, Bakan Özer ve beraberindeki katılımcılar şehitler abidesine karanfil bıraktı. Oktay ve Özer, burada şehit öğretmenlerin aileleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, Oktay ve Özer, dikilen fidanlara toprak atıp, suladı.