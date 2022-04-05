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Ankara'da şaşırtan görüntü! Yüzlerce çuval soğan yol kenarına atılmış

#Ankara#Altındağ#Soğan
Ankarada şaşırtan görüntü Yüzlerce çuval soğan yol kenarına atılmış

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan atıldı.

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu. Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, dükkan sahibinin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. İddialara göre dükkanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

Ankarada şaşırtan görüntü Yüzlerce çuval soğan yol kenarına atılmış

Çevre sakini Sami Çakır, şu ifadelere yer verdi:
“Şanlıurfa'dan sarımsak getiriyorlar, Tokat’tan sarımsak alıyorlar. Oralardan da soğanları getiriyorlar, kamyonlarla TIR'larla burada pazarcılara satıyorlar. Kötülerini atıyorlar.”

Ankarada şaşırtan görüntü Yüzlerce çuval soğan yol kenarına atılmış

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#Ankara#Altındağ#Soğan

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