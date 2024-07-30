Ankara'da sapık profesörün 'meslekten men' cezasına itirazına ret

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Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran 2022’deki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, ‘cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

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YARGITAY KARARI ONADI

Hasan Bilgili'nin, avukatı aracılığıyla yaptığı istinaf başvuruları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi kararı ile esastan reddedildi. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi de yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ifade edilerek kararın onanmasına karar verdi.

Öte yandan, Ankara Veterinerler Odası tarafından alınan kararla Hasan Bilgili'nin diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Karar, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği tarafından da onandı. Hasan Bilgili, avukatı aracılığıyla bu karara itiraz ederek, Ankara 5’inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İtiraza gerekçe olarak Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 9 yıl hapis cezasının ardından Ankara Veteriner Hekimleri Odasınca oda kaydının silinmesi kararının hukuka aykırı olarak alındığı iddia edildi. Ankara Veterinerler Odası Yönetim Kurulu’nun, karar verilirken en az 5 üyenin hazır bulunması gerekmesine rağmen 2 üyenin imzasının bulunmadığı, soruşturmanın usule aykırı yapıldığı ve mesleği ile alakası olmayan bir suçtan dolayı alınan hapis cezasının, mesleğin yürütülmesine engel olmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

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Ancak mahkeme, davacının 'cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası aldığına dikkat çekip, 'Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine' ilişkin yönetmeliğin 'Veteriner hekimliği mesleğinin onurunu ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak' hükmüne yer vererek, davanın reddine karar verdi.