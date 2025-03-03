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Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

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#Ankara#Sahte İçki #Alkol
Ankarada sahte içkiden can kaybı 81e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 14:05

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e yükseldiği öğrenildi. Soruşturmada şu ana dek gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı.

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Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Ankara#Sahte İçki#Alkol

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