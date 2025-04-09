Ankara'da sahte içkiden bir ölüm daha! Entübe edilen Taha Adem'den 2 ay sonra acı haber

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Olay, 6 Şubat 2025 tarihinde Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Taha Adem Koç, sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen Koç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Koç'un cenazesi Ankara Adli Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Koç'un cenazesi Etimesgut ilçesindeki Hasan Kartal Orta Cami'sinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.

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"GÖZLERİM GÖRMÜYOR DİYE BAĞIYORDU"

Taha Adem Koç'un çocukluk arkadaşı Cemal Özberk, "Bir kaçak alkol alma durumu var ama bunu tekel bayiden bandrollü bir şekilde alıyor. Çete meselesi olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Muhtemelen de öyle çünkü aynı zamanda İstanbul, İzmir ve Ankara'da olmuş bu tarz şeyler. Bu çeteler, tekel bayilerine ya da muadillerine gidip bu alkolleri ucuzdan satmanın bir yolunu bulmuşlar. Bilmiyoruz ucuza mı alıyor, pahalıya mı alıyor? Son telefon kayıtlarına baktık, WhatsApp görüşmelerinde herhangi bir şey bulamadık. Nereden aldığı hakkında bir fikrimiz yok. Gittiği hastanede onunla beraber 8 kişi aynı zamanda entübeydi, 8'i de vefat etti. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Hastaneye gittiğimizde 'Gözlerim görmüyor' dedi, bağırıyordu gözleri açık bir şekilde. Bayağı çığlık atıyordu. 60 küsur gün dayandı" dedi.

TUTUKLU SAYISI 36'YA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.