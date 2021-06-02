MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
GeriGündem Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 02.06.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1600 litre sahte içki, 437 sahte etiket, 1090 içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki kaçakçılığı ve dağıtımı ile ilgili çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1600 litre sahte içki, 437 sahte etiket, 1090 içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi