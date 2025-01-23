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Ankara'da sahte hakim ve arkadaşı yakalandı

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#Ankara#Sahte Hakim#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 13:46

Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan D.Ş. ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde kendisini idari hakim olarak tanıtan bir kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan D.Ş. ve ofisin "kurucu müdürü" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A'yı gözaltına aldı.

Ofiste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlıların, mağdurlara "davalarınızı kazandırırız", "işe koyarız ve iş çözeriz" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

D.Ş. ve U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Ankara#Sahte Hakim#Dolandırıcılık

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