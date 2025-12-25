×
Ankara'da sahte alkollü içki operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 14:52

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen sahte alkollü içki operasyonlarında sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 şüpheli yakalandı.

Son zamanlarda sıkla rastlanan kaçak ve sahte alkolden zehirlenme vakalarının artması üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor.

 

48 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçak/sahte alkolden zehirlenme olaylarının artması nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 kişi yakalandı. Tespit edilen 7 ilçe ve 46 adreste yapılan aramada; 458 şişe sahte alkollü içki, 153 litre etil alkol, 104 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Yakalanan şüphelilere ise 17 milyon 770 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.

