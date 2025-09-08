×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, istinat duvarı yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sağanak#İstinat Duvarı
Ankarada sağanak: Yollar göle döndü, istinat duvarı yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 16:07

Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Haberin Devamı

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankarada sağanak: Yollar göle döndü, istinat duvarı yıkıldı

Gölbaşı'ndaki Seğmenler Mahallesi'nde de 3 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. 2 metrelik duvarın yıkılması sonucu apartmanın zemin katında bulunan dairenin mutfak ve balkon camları kırıldı, beton parçaları mutfağa doldu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sokağa dolan çamur belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Sağanak#İstinat Duvarı

BAKMADAN GEÇME!