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Ankara’da sağanak yağış! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

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#Ankara#Meteoroloji#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 17:52

Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısı sonrası Ankara’nın Keçiören ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

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Keçiören'de akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı. Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı. Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

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Ankara’da sağanak yağış Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor.

Ankara’da sağanak yağış Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara’da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok" dedi.

Ankara’da sağanak yağış Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Değerli Ankaralılar, şu anda Ankara'nın bazı bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar yaşanmaktadır. Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz 1237 araç ve 2535 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir. İhbar ve talepleriniz için; 153.' ifadelerini kullandı.

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#Ankara#Meteoroloji#Hava Durumu

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