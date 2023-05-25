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Ankara'da sağanak sele döndü! Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

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#Ankara#Yağış#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 16:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini de su bastı.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Ankarada sağanak sele döndü Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Ankarada sağanak sele döndü Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Ankara'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale etmektedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Ankarada sağanak sele döndü Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

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