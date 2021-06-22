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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.06.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Ankara'da sağanak! İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

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Ankara'da sağanak! İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de su basan alanlarda çalışma yaptı. 

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