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Ankara'da sağanak etkili oldu

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#Ankara#Sağanak Yağış#Ankara Hava Durumu
Ankarada sağanak etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 19:05

Ankara'da kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Başkentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı.

Rüzgar nedeniyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi. Vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

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#Ankara#Sağanak Yağış#Ankara Hava Durumu

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