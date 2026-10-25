Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Polatlı Yunak Yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.