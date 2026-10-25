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Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Trafik Kazası#Polatlı Yunak Yolu Kaza#Otomobil Çarpışması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 11:09

Polatlı Yunak Yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ankarada sabah saatlerinde feci kaza | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ankarada sabah saatlerinde feci kaza | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara Trafik Kazası#Polatlı Yunak Yolu Kaza#Otomobil Çarpışması

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