Ankara’da Rusya’yla ikinci toplantı

LİDERLER GÖRÜŞEBİLİR

Dışişleri’ndeki 4 saatlik dünkü görüşmede bir sonuç elde edilemediği, her iki tarafın da görüşlerini anlatıp, pozisyonlarını koruduğu öğrenildi. Rus tarafının, rejim birliklerinin Soçi mutabakatındaki sınırlarına çekilmesi gerektiği görüşünü kabul etmediği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile görüşmesi sonrası basın toplantısında, “Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü (dünkü) toplantıya ihtiyaç olmazdı” dedi. Cumartesi günü karşılıklı öneriler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Sadece görüş alışverişi olduğu ve öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi ve Rus heyeti Ürdün’e gitti. Döndüklerinde toplantılar başladı. Rejim saldırganlığına devam ederse gereken tedbirleri alacağımızı Cumhurbaşkanımız değişik vesilelerle vurguladı” dedi. Çavuşoğlu, toplantılar neticesinde mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin’in bir araya gelebileceğini de söyledi.

KALIN DA GÖRÜŞTÜ

Rus heyeti, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşmek için Beştepe’ye gitti. Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki Rus heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

“Görüşmede İdlib’deki gözlem noktamıza rejimce yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır. Soçi Mutabakatı’nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek Rusya Federasyonu’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir.”