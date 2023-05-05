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Ankara’da Rusya-Ukrayna gerilimi

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#Ankara#Rusya#Ukrayna
Ankara’da Rusya-Ukrayna gerilimi
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 30. yıldönümünde Ankara’da Parlamento Başkanları Zirvesi düzenlendi.

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Toplantıya 13 ülkeden 81 parlamenter katıldı. KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 30. yıldönümünde Ankara’da Parlamento Başkanları Zirvesi düzenlendi. Toplantıya 13 ülkeden 81 parlamenter katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yönettiği ‘Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek’ başlıklı zirvede, Ukrayna-Rusya savaşında bazı Batı ülkelerine yönelik ciddi iddialar gündeme getirildi. 

PROTESTO GERİLİMİ

Toplantıda Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Tımofeva’nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin Ukrayna bayrağı açarak protesto etmesi gerilime neden oldu. Rus delegasyonun üzerine yürümeye çalışan Ukraynalı parlamenteri yanındaki üyeler durdurdu. Ruslar da Rus bayrağı açtı. Yaşananlar Şentop’un uyarılarıyla sona erdi ve Rusya temsilcisi konuşmasını tamamladı.

Ankara’da Rusya-Ukrayna gerilimi

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Düzeni bozan parlamenterlerin salon dışına çıkarılmasını isteyen Şentop, mikrofonu ele geçirmeye çalışan Ukraynalı parlamentere tepki olarak, “Hayır konuşamazsın. Kime söz verdiysem o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam” dedi. Ukraynalı parlamenterin itirazlarına da Şentop, “Gidin sokakta yapın, böyle şey olmaz” karşılığını verdi. Salon dışına çıkan taraflar koridorda yine bayrak açıp yumruklaştı.

Ankara’da Rusya-Ukrayna gerilimi

BATI İKİYÜZLÜ

Şentop toplantıda yaptığı konuşmada, “Buradan bir kez daha taraflara ateşkes çağrısı yapıyor ve kalıcı bir barışa davet ediyorum. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var. Batı’nın bu ikiyüzlü tavrını bırakması gerektiğini söylüyorum.

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”ERMENİSTAN İLE TEMAS

Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61’inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, KEİPA üyesi ülkelerden biri olan Ermenistan’ın Parlamento Başkanının talebi üzerine baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Şentop, Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci olduğunu, özel temsilcilerin ve ilgili kurumların temas halinde olduğunu belirtti.

 

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#Ankara#Rusya#Ukrayna

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