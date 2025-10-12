×
Ankara'da rüşvet soruşturması: 9 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 10:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Rüşvet' soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, ilgili bakanlıktan talep edilen izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara merkezli 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda, izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verilen, aralarında ihraç, emekli kurum personeli, personel aile yakını ve şirket yetkililerinin bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

