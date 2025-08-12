×
Gündem Haberleri

Ankara'da polis, sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü! Kendisine saldırdığını iddia etti

#ANKARA#Mamak#Sokak Köpeği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 15:15

Ankara'nın Mamak ilçesinde polis memuru, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kutlu Mahallesi 454'üncü Sokak’ta meydana geldi. Evinden çıkıp otoparkta bulunan aracına doğru yürüyen polis memuru, araçların arasından çıkan sokak köpeklerinin üzerine geldiğini iddia edip, tabancasını çıkararak ateş etti. Kurşunun isabet ettiği köpeklerden biri ölürken, diğerleri kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İfadesine başvurulan polis memuru, açık otoparktaki aracına giderken 4 köpeğin havlayarak üzerine geldiğini, bu sırada panikle korkutmak amaçlı hedef gözetmeden 1 el ateş ettiğini ileri sürdü.

"KÖPEĞİN ACI ACI BAĞIRMASINI DUYDUM"

Mahallelilerden görgü tanığı Şerife Yılmaz, olay anında balkonda oturduğunu belirterek, "Köpeklerin önce havlama seslerini duydum, birine saldırma gibi. Ondan sonra arka arkaya silah sesi duydum. Ondan sonra köpeğin acı acı bağırmasını duydum. Ondan sonra köpeklerin oradan çıkıp arka arkaya çıktıklarını gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

