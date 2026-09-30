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Ankara'da polis memurunu darbeden 4 şüpheli tutuklandı

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#Ankara#Keçiören#Polise Saldırı
Ankarada polis memurunu darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:45

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis memuru İ.U.'ya saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 28 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru İ.U., drift atan sürücüye müdahale etti. Sürücü ve arkadaşları ile polis memuru İ.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile polis memuru İ.U., grup tarafından darbedildi. Ayrıca saldırı sırasında taş kullanıldığı belirlendi. Polis memuru İ.U.'nun ise saldırı sırasında kendini korumak için havaya ateş ettiği, olay yerinde 4 boş kovan bulunduğu tespit edildi.

Saldırı sonucu yaralanan polis memuru, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda saldırıya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Ankara#Keçiören#Polise Saldırı

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