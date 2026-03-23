×
Ankara'da polis ekibine ateş eden şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 19:31

 ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine ve çevreye tabanca ile ateş açtığı belirtilen U.M. yakalanıp, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay saat 01.30 sıralarında Ekici Mahallesi’nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için megafonla seslendi. Bu sırada ikinci kattaki bir evin balkonunda bulunan U.M., tabanca ile ateş açtı. U.M. polis ekiplerinin 'Silahını bırak' şeklindeki uyarısına rağmen polise ve çevreye ateş etmeyi sürdürdü. U.M.'nin 12-13 el ateş ettiği, emniyete ait ekip aracına mermi isabet ettiği belirlendi. Ayrıca çevrede park halinde bulunan araçlarda hasar meydana geldi. Takviye ekiplerin sevk edilmesinin ardından etkisiz hale getirilen U.M. gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında; 'Kasten yaralama', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'Görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı. U.M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan; olayda kullanılan silahın şüphelinin muhtar olan babasına ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, babası hakkında da 'Görevi kötüye kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.

 

 

 

