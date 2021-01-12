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DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Ankara'da PKK'lı terörist yakalandı

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Ankara'da PKK'lı terörist yakalandı
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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelinin, örgütsel bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarılması amacıyla sorgulandığı öğrenildi.

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