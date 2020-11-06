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Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Ankara’da PKK operasyonu! 8 gözaltı kararı…

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Ankara’da PKK operasyonu! 8 gözaltı kararı…
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Ankara’dan peş peşe operasyon haberleri geldi. Başsavcılığın son dakika talimatına göre PKK’nın Mezopotamia Hackers grubu isimli örgüt grubu ile ilişkili 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 8 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 06.11.2020 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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