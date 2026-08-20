Ankara'da pavyon operasyonu

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İletişim kayıtları, sinyal bilgileri, ara yakalamalar ve ifadelerden elde edilen delillerle mekanların sahibi, çalışanı veya bağlantılı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli belirlendi.

İŞ VAADİYLE KANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, savaş, ekonomik sıkıntı ve ailevi sorunlar nedeniyle Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı kadınların normal iş vaadiyle işe alındığı, ardından zor durumlarından yararlanılarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorlandıkları tespit edildi. Bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Ayrıca kaçak durumda olduğu bilinen bazı kişilerin çalıştırıldığı, operasyonlarda kaçmalarına yardım edildiği ve belirli adreslerde barındırıldıkları belirlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Onur Güneş'in başka bir dosyadan cezaevinde bulunduğu, Ekrem Albayrak'ın ise arandığı bildirildi. Yakalanan 15 yabancı kadının 5'i Kırgızistan, 6'sı Özbekistan, 1'i Irak, 4'ü Türkmenistan uyruklu. Ayrıca vize ihlali nedeniyle 3 yabancı yakalandı. Şüpheliler hakkında 'insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçlarından işlem başlatıldı.