×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da park yeri kavgasında kurusıkı tabanca ateşlendi: 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Park Yeri Kavgası#Kuru Sıkı Tabanca
Ankarada park yeri kavgasında kurusıkı tabanca ateşlendi: 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 17:46

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kurusıkı tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olaya ilişkin 2 şüpheli, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Pursaklar Salı Pazarı alanında meydana geldi. Park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi ile O.D. ile M.İ. arasında kavga çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sırasında O.D.'nin, M.İ.'ye ait kurusıkı tabancayı alarak ateş ettiği görüldü. M.İ. de O.D.'ye sopa ile vurdu.

Ankarada park yeri kavgasında kurusıkı tabanca ateşlendi: 2 tutuklama
Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sonlanan olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan O.D. ile M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Park Yeri Kavgası#Kuru Sıkı Tabanca

BAKMADAN GEÇME!