×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da panik anları! Kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Çankaya#Çökme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 17:16

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Binadan kopan molozlar yoldan geçen araçların üzerine düştü. Ekipler, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Bölge toz bulutuyla kaplanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Ankarada panik anları Kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Binadan dökülen molozlar, caddeden geçen araçların üzerine düştü. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Ankarada panik anları Kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Öte yandan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankarada panik anları Kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Çankaya#Çökme

BAKMADAN GEÇME!