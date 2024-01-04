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Ankara'da palet üretim tesisinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Yangın#Polis
Ankarada palet üretim tesisinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 03:56

ANkara'nın Çubuk ilçesinde, geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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#Ankara#Yangın#Polis

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