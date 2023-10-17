×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Özge Ulusoy#Kaza
Ankarada Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 13:26

Özge Ulusoy’un babası avukat Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti. Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, 4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Ankarada Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu

İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Ankarada Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 ay'a indirildi.

İlgili haberTarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan Özge Ulusoyun büyük acısıTarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan! Özge Ulusoy'un büyük acısıHaberi görüntüle

Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

İlgili haberBabasını kaybeden Özge Ulusoy isyan etti: Kaza değil, cinayet; ifade çelişkilerle doluBabasını kaybeden Özge Ulusoy isyan etti: Kaza değil, cinayet; ifade çelişkilerle dolu!Haberi görüntüle

Ankarada Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu

Babasının vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy, babasının kazada kırılan saatini paylaşıp altına, '04.12.22! 14.05 Babacığım' notunu düşmüştü...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Özge Ulusoy#Kaza

BAKMADAN GEÇME!