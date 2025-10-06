Ankara’da otomobilin içerisinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı’ndaki tünelde meydana geldi. İddialara göre bir otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu sürücü arabayı durdurarak otomobilde bulunanları araçtan indirdi.

Grup arasında çıkan tartışmamın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y’ye ateş etti. Ardından otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.