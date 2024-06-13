Ankara'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Çubuk- Ankara karayolu üzeri, Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 PA 875 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EBC 368 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle alev alan traktördeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, alevlere maruz kalan traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 1 kişi ise sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.