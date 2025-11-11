Ankara'da otomobil durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Haberin Devamı

Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocalı Caddesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan bazılarının kazadan son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.