Ankara'da otobüslerde 'yüzde 50' denetimi

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturması kararlaştırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik AŞTİ çıkışında denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, Ankara'dan Samsun'a giden bir otobüsün kapasitesinin 41 olduğunu ve 27 yolcu taşıdığını belirledi.



Genelgeyi hatırlatan ekipler, kurala uymayan otobüs firmasına cezai işlem uyguladı. Polisler, bazı otobüslerde yolculara kolonya tuttu.