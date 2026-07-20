×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da otluk alanda yangın: Yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Yangın#Yangın Çıkaran Şahıs
Ankarada otluk alanda yangın: Yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 17:15

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Öte yandan yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasında görüntülendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak’taki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankarada otluk alanda yangın: Yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasında

Otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, havadan görüntülendi. Alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

YANGINI ÇIKARAN KİŞİ KAMERADA

Ankara'da otluk alandaki yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde bulunan çakmakla otluk alanları ateşe verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Ankarada otluk alanda yangın: Yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasında

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Yangın#Yangın Çıkaran Şahıs

BAKMADAN GEÇME!