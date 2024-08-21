Ankara ve Ä°zmir'de orman yangÄ±nÄ±

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Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esinin kÄ±rsal Åžahinler Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Bolu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yangÄ±na Ankara, Bolu ve Ã§evre ilÃ§elerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BÃ¶lgeye 2 de yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri yÃ¶nlendirildi. Ekipler, alevlerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± ve Ã§evre mahallelere ulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in havadan ve karadan yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.

Ä°ZMÄ°R'DE DE ORMAN YANGINI

Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esinde kÄ±rsal DeliÃ¶merler Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait 3 uÃ§ak, 8 helikopter, 29 arazÃ¶z, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk mÃ¼dahale 10 dakika iÃ§inde yapÄ±ldÄ±. Ekiplerin, yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â