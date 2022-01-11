Ankara'da operasyon: FETÖ firarisi 2 eski komiser gaybubet evinde yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan eski komiser M.Ç.'nin Çankaya ilçesindeki örgütün gaybubet evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin takibe aldığı M.Ç.'nin örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenilen M.Ç., dün akşam düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen Ö.Y. de gözaltına alındı. Yapılan aramada yüklü miktarda para, çok sayıda cep telefonu, örgütsel evrak ele geçirildi.

Ekipler dün akşam aynı saatlerinde de Yenimahalle'deki örgütün gaybubet evi olarak kullandığı belirlenen adrese de operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari ihraç komiser H.D. kaçmak üzereyken yakalandı. H.D.'nin sahte kimlik kullandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

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Gözaltına alınan Ö.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, M.Ç. ile H.D. işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edilecek.