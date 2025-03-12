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Ankara'da önce tacizcisini yakaladı sonra polise teslim etti

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#ANKARA#Taciz#Polis
Ankarada önce tacizcisini yakaladı sonra polise teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:53

Ankara'da, on dokuz yaşındaki E.G. caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği altmış dört yaşındaki M.E.'yi yakalayıp, polise teslim etti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.

E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü.

Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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#ANKARA#Taciz#Polis

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