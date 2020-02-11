Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı 2020?
Kar yağışının devam ettiği Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için bir uyarı daha yapıldı. Kentte devam eden kar yağışıyla beraber Başkent'te gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'in yapacağı kar tatili açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar, yarın Ankara'da eğitim ve öğretime ara verilip verilmediğini öğrenmek adında Ankara Valiliği'nin resmi twitter hesabını kontrol ediyor. Peki, Ankara'da okullar yarın tatil mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması yaptı mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.
Yurtta devam eden kar yağışıyla beraber, birçok ilde eğitim öğretime ara verildi. Kar yağış uyarılarının geldiği Ankara'da da yarın için kar tatili beklentisi arttı. Ankara'da 12 Şubat çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağının yanıtı merak ediliyor. Peki, Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte, 12 Şubat Ankara kar tatili haberleriyle ilgili ayrıntılar.
ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Ankara'da yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu olacak.
Ankara Valiliği henüz kar tatili açıklaması yapmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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