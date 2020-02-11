Ankara'da okullar yarın tatil mi ? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı 2020!

Yurtta devam eden kar yağışıyla beraber, birçok ilde eğitim öğretime ara verildi. Kar yağış uyarılarının geldiği Ankara'da da yarın için kar tatili beklentisi arttı. Ankara'da 12 Şubat çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağının yanıtı merak ediliyor. Peki, Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte, 12 Şubat Ankara kar tatili haberleriyle ilgili ayrıntılar.

ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Ankara'da yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu olacak.

Ankara Valiliği henüz kar tatili açıklaması yapmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.