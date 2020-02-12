Ankara'da okullar tatil oldu mu? Ankara için kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu, Meteroloji'nin perşembe günü yaptığı uyarıların ardından gündeme geldi. Kentte karın etkisini arttırması beklenirken Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ankara Valisi Vasip Şahin'in sosyal medya hesabı takip ediyor. Peki, Ankara'da kar tatili var mı? İşte, 13 Şubat Ankara kar tatili haberiyle ilgili detaylar.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların yarın tatil olmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ANKARA'DA PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Çok bulutlu, yarın (perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçecek.