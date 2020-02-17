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İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Ankara'da okuldaki dehşette yeni gelişme! Müdürün arkadaşı anlattı: 'Seni vuracağım' demiş

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Ankara'da lisede hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladı. Okula gelen polisin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat Ekinci aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürü hayati tehlikeyi atlattı, zanlı ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili konuşan okul müdürünün arkadaşı Hamza Yılmaz, “'Kendisi izin istedi verdim' diyor. '10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı, ben seni vuracağım diyerek ateş etti' dedi" ifadelerini kullandı.

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü makam odasında yaralayan Murat Ekinci, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, Ekinci'nin ise tedavi gördüğü Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’in durumunun iyi olduğunu belirten arkadaşı Hamza Yılmaz, "Müdür bey gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok rahat. Müdür bey olayı bana şöyle anlattı. ‘Kendisi izin istedi verdim' diyor. '10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi, kapıyı kapattı, ben seni vuracağım dedi. Birden boğuştuk. Silahtan çıkan kurşun omzuma geldi. Daha sonra arkadaşlar gelerek beni kurtardı’ dedi. Olayı bana bu şekilde anlattı" dedi.

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