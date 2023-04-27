Ankara'da okulda iğrenç iddia! Müdür için 29 yıl 3 ay hapis talebi

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Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B., okul müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, A.Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı E.B.’ye yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.’yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü A.Y ve avukatları katılırken, müşteki müdür yardımcısı E.B. katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık A.Y. hakkında 'kamu görevini kullanarak sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından 10 yıldan 29 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.