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Ankara’da Oğan ve Özdağ etkisi

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#Ankara#Oğan#Özdağ
Ankara’da Oğan ve Özdağ etkisi
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

Türkiye geneline katılımın en yüksek olduğu iller arasında bulunan başkentte ikinci turun final tablosunu milliyetçi seçmen şekillendirdi.

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Zafer Partisi’den gelen oylar Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aşmasını sağlarken, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan tarafından yönelen oylar da Erdoğan’a 2.7 puan yazdı. 4 milyon 285 bin 644 seçmeni olan Ankara’da ilk turda 3 milyon 854 bin 407 geçerli oyla katılım oranı yüzde 91.23’ye çıkmıştı. Başkent seçmeni, ikinci turda da 3 milyon 727 bin 514 oy ve yüzde 88 katılımla Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

2 ADAY DA OY ARTTIRDI

İlk turda yüzde 47.32 oy alan CHP Lideri, 3.9 puan artış ve yüzde 51.23 oranıyla yarışı yine ilk sırada tamamladı. Erdoğan ise ilk turda yüzde 46 olan oyunu yüzde 48.77’ye çıkardı. İkinci turda çıkan tabloda, ilk turda Oğan’a oy veren seçmenin yönelimiyle Erdoğan’ın, Özdağ’ın işaretine bakan seçmenin tercihiyle de Kılıçdaroğlu’nun oyunu artırdığı tahmin ediliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarındaki toplam artış Oğan’ın aldığı oylara neredeyse denk geliyor.   

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#Ankara#Oğan#Özdağ

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