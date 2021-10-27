Ankara'da nefes kesen anlar! Filmleri aratmayan tatbikat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Mahmut Uslu suskunluğunu bozdu Fırsat transferi patlamasıMahmut Uslu suskunluğunu bozdu! 'Fırsat transferi' patlaması#Mahmut Uslu
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Flaş dördüncü doz açıklaması Bu gruptakiler dikkat...Flaş dördüncü doz açıklaması! Bu gruptakiler dikkat...#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Beyaz Sarayı sarsan cinsel taciz skandalıBeyaz Saray'ı sarsan cinsel taciz skandalı!#Hilary Clinton
Denizlide vahşet Boğazı kesilerek öldürüldüDenizli'de vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü#Denizli
Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyorSalgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor!#Koronavirüs
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
18 aydan uzun süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı18 aydan uzun süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı#Avustralya
Bakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor Eğitimde önemli yenilikBakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor! Eğitimde önemli yenilik#Bakan Özer
Pentagondan ürküten rapor... 2nci 11 Eylül Adını açıklayıp tarih verdiPentagon'dan ürküten rapor... 2'nci 11 Eylül! Adını açıklayıp tarih verdi#ABD
Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'#Trabzonspor
Bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister kiBir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da nefes kesen anlar! Filmleri aratmayan tatbikat

#Uçak Kazası#Tatbikat#Esenboğa Havalimanı
Ankarada nefes kesen anlar Filmleri aratmayan tatbikat

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda uçak kazası tatbikatı yapıldı.

Esenboğa Havalimanında filmleri aratmayan uçak kazası tatbikatıEsenboğa Havalimanında filmleri aratmayan uçak kazası tatbikatı
Esenboğa Havalimanında filmleri aratmayan uçak kazası tatbikatı

Tümünü Gör
Haberin Devamı

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen bir uçak, pist başlangıç kısmına düştü.

Uçağın motorlarında çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü.

Ankarada nefes kesen anlar Filmleri aratmayan tatbikat

AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulunuldu ve çevreden uzaklaştırıldı. Kimyasal maddeye maruz kalan 2 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli ve 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Uçakta mahsur kalanlar AFAD, UMKE ve jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarılarak, alanda kurulan sahra çadırında yapılan müdahalenin ardından ambulanslara taşındı.

Adeta film sahnelerini andıran tatbikatta senaryo gereği, 2 parçaya ayrılan uçaktan araziye savrulan yolcular ise K-9 köpekleri ile bulunarak jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Haberin Devamı

Ankarada nefes kesen anlar Filmleri aratmayan tatbikat

Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu'nun kriz merkezinden takip ve koordine ettiği tatbikatta, bir arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 300 personel, toplu zayiat alanında uzman 7 değerlendirme ekibi ve gönüllü olarak "yaralı" rolünde olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi öğrencileri görev aldı.

Tatbikatı, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, DHMİ İşletme Daire Başkanı Kürşad Özer, DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut ile IGA Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan yerinde takip etti.

Ankarada nefes kesen anlar Filmleri aratmayan tatbikat

TATBİKATTA KULLANILAN UÇAK MAKETİ ARFF PERSONELİNİN EL EMEĞİ

İçerik anlamında havalimanlarında yapılan en büyüklerden biri olma özelliğine sahip olan tatbikatta kullanılan uçak maketi, yüzde 80 oranında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak, DHMİ Esenboğa ARFF Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.

Ekiplerin el emeği olan uçağın gövde kısmı eski bir LPG tankından, burun, kuyruk ve kanatlarındaki profiller ise hurda malzemeler kullanılarak inşa edildi.

İlgili Haberler:

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kazası#Tatbikat#Esenboğa Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler